Rendiconto annuale su costi e oneri dalla banca ecco come interpretarlo

In queste settimane, milioni di italiani hanno ricevuto o hanno consultato online il rendiconto annuale relativo ai costi e agli oneri bancari, distribuito in conformità con la normativa europea MiFID II. Questo documento fornisce dettagli sulle spese sostenute nel corso dell’anno e viene messo a disposizione dalla banca per consentire ai clienti di avere un quadro chiaro delle spese bancarie sostenute.

(Adnkronos) – In queste settimane milioni di italiani hanno ricevuto – o hanno trovato nell’area riservata della propria banca – il rendiconto annuale su costi e oneri previsto dalla normativa europea MiFID II. Entro il 30 aprile, banche e intermediari sono infatti tenuti a inviare ai clienti un documento che riepiloga tutte le spese sostenute sugli investimenti nell’anno precedente. Una comunicazione che riguarda una platea ampia: SOSBanca stima che siano tra gli 8 e i 10 milioni gli investitori italiani con un deposito titoli attivo potenzialmente interessati. Eppure, per molti si tratta di un documento che viene archiviato rapidamente, senza essere davvero compreso a causa della complessità delle informazioni contenute.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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