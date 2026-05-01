Reggiana ko contro Modena | le pagelle

La squadra locale ha subito una sconfitta nella partita contro la squadra avversaria. Il portiere ha avuto un ruolo di semplice spettatore durante l’intera gara, senza effettuare interventi e senza poter intervenire sui gol subiti. La partita si è conclusa con il risultato negativo per la squadra di casa.

Reggio Emilia, 1 maggio 2026 – MICAI 6. Spettatore a tutti gli effetti con zero interventi, e nei gol non può nulla. LIBUTTI 5,5. La cosa buona è il cross per la grande occasione di testa di Portanova. Per quanto riguarda la fase difensiva, il Modena spinge solo dall’altro lato, ma poi segna con Zampano che era l’esterno sulla sua fascia (dal 29’st Reinhart 6: ingresso tardivo, ha caratteristiche uniche in rosa). VICARI 6,5. Non viene praticamente mai sollecitato: lui è ordinato e tiene la linea senza particolari sofferenze. Col primo gol in granata di testa su corner rianima i suoi. LUSUARDI 6,5. Partita simile al compagno di reparto, e...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Reggiana, ko contro Modena: le pagelle Notizie correlate Bari-Reggiana 4-1: le pagelle dei biancorossiVittoria che dà ossigeno per il Bari, che ha avuto la meglio 4-1 sulla Reggiana nello scontro salvezza della 30ª giornata di Serie B, fornendo una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Modena Fc, l'avversario: derby da non sbagliare contro una Reggiana bisognosa di punti per tenere aperta la lotta salvezza; Modena-Reggiana 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Bisoli verso Modena-Reggiana: I derby non si giocano, si vincono. Servirà anche un pizzico di fortuna; Derby Modena-Reggiana, venerdì 1° maggio cambia la viabilità in zona stadio. Reggiana, ko contro Modena: le pagelleLIBUTTI 5,5. La cosa buona è il cross per la grande occasione di testa di Portanova. Per quanto riguarda la fase difensiva, il Modena spinge solo dall’altro lato, ma poi segna con Zampano che era ... ilrestodelcarlino.it Modena-Reggiana 2-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Modena-Reggiana di Venerdì 1 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Congratulazioni al Venezia che torna in Serie A! La Reggiana intanto è matematicamente retrocessa in Serie C Cosa ne pensate - facebook.com facebook