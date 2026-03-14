Bari-Reggiana 4-1 | le pagelle dei biancorossi

Il Bari ha battuto la Reggiana 4-1 nella 30ª giornata di Serie B, in uno scontro diretto per la salvezza. La squadra biancorossa ha mostrato una prestazione convincente, ottenendo una vittoria importante. La partita si è conclusa con un risultato netto, tra le proteste della Reggiana e i festeggiamenti dei tifosi del Bari.

Vittoria che dà ossigeno per il Bari, che ha avuto la meglio 4-1 sulla Reggiana nello scontro salvezza della 30ª giornata di Serie B, fornendo una prestazione convincente. Davanti non c'era sicuramente uno degli avversari più irresistibili, ma la squadra di Longo ha fornito una risposta di carattere alla brutta sconfitta sul campo del Pescara. Partita indirizzata dalle prime fasi con Artioli, poi show di Rao e gol di Moncini. Cerofolini 6,5: Osserva la gara da spettatore per larghi tratti, poi nega la rete a Portanova ma non riesce a tenere la porta inviolata sul colpo di testa di Lusuardi. Cistana 6: Stringe i denti e va in campo, aiutando la squadra a rischiare poco e dando il solito contributo in fase d'impostazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Carrarese-Bari 1-0: le pagelle dei biancorossiUn Bari impaurito, appesantito e senza idee è stato superato di misura sul campo della Carrarese. Contenuti e approfondimenti su Bari Reggiana 4 1 le pagelle dei... Temi più discussi: Bari - Reggiana in Diretta Streaming | DAZN IT; Bari-Reggiana: probabili formazioni e dove vederla in tv; Le probabili formazioni di Bari-Reggiana; Bari-Reggiana, scontro salvezza al San Nicola. Bari travolge Reggiana 4-1 al San Nicola nella trentesima giornata di Serie BFRANCESCO LOIACONO - Una vittoria convincente per il Bari che supera 4-1 la Reggiana allo stadio San Nicola nella trentesima giornata di Serie B, consolidando la propria posizione in classifica e mo ... giornaledipuglia.com Ko pesante per la Reggiana, sconfitta dal Bari 4 a 1Il Bari al San Nicola schianta la Reggiana in uno scontro salvezza, sorpassandola in classifica. All'inizio i granata insidiosi con un cross di Rover non raccolto dall'ex Novakovich. Ma la partita si ... rainews.it Il Bari travolge la Reggiana: al San Nicola finisce 4-1 - News x.com Quinto Potere. . Commenta in nostra compagnia il post partita di Bari-Reggiana in diretta dallo stadio San Nicola. Leggeremo i vostri pareri con i tifosi intervistati Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $ - facebook.com facebook