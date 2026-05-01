Un uomo di 78 anni, attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia, è coinvolto in un procedimento legato a un'accusa di associazione a delinquere risalente al 2016. La sua condizione di salute è stata segnalata come malattia, mentre la richiesta di grazia presentata al Presidente della Repubblica rimane in attesa di decisione. L'uomo è coinvolto in un procedimento giudiziario ancora in corso.

? Cosa sapere Roberto Canulli, 78 anni, è detenuto a Rebibbia per associazione a delinquere risalente al 2016.. Gianni Alemanno ha presentato al Presidente Mattarella istanza di grazia per le gravi patologie del detenuto.. A Roma, nel carcere di Rebibbia, il settantottenne Roberto Canulli affronta una realtà di salute devastante mentre la sua richiesta di grazia rimane ferma davanti al Presidente Mattarella. Il quadro clinico del detenuto è descritto come estremamente critico: l’uomo soffre di ipertensione arteriosa, enfisema polmonare e bronchiectasie, con una dilatazione dei bronchi che ne compromette il respiro. A questo si aggiungono gli esiti di un ictus cerebellare destro, una grave ipoacusia che lo ha quasi privato dell’udito e una vasculopatia carotidea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rebibbia: il 78enne Canulli è malato, la grazia resta al Presidente

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