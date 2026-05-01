In un’intervista, l’ex portiere e dirigente della Juventus ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che i giocatori attuali stanno rispondendo bene alle richieste. Ha confermato che eventuali cessioni sono motivate principalmente dall’obiettivo di portare un portiere di livello superiore. Inoltre, ha espresso la convinzione che la società dovrebbe continuare a puntare su una base di calciatori italiani, mantenendo un focus sulla crescita interna.

di Francesco Spagnolo Rampulla in una lunga intervista ha parlato di Juventus soffermando sia sulla corsa per il quarto posto che sul calciomercato. Le parole. Il momento storico della Juventus richiede analisi lucide e l’opinione di chi ha vissuto lo spogliatoio bianconero per anni è sempre preziosa. Michelangelo Rampulla, storico numero dodici e figura di riferimento per il mondo juventino, è intervenuto ai microfoni di DerbyDerbyDerby.it per commentare l’attuale gestione tecnica e le strategie future del club. Secondo Rampulla, la mano di Luciano Spalletti sta iniziando a vedersi chiaramente, soprattutto grazie al carisma che l’allenatore esercita sul gruppo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rampulla promuove Di Gregorio: «Sta reggendo bene. Cessione? Solo per prendere Donnarumma. La Juve deve puntare su una base di giocatori italiani»

Notizie correlate

Rampulla consiglia Spalletti: «A Di Gregorio farebbe bene una pausa, ma non è lui l’unico problema. Solo 5 o 6 elementi sono da Juve»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Rampulla su Di Gregorio: «Deve ignorare le critiche, non ha commesso errori gravi»Nel panorama attuale dei portieri che ruotano intorno alla Juventus, vengono messe in luce riflessioni attente sulla gestione della rosa tra...

Panoramica sull’argomento

Michelangelo Rampulla: Juve, a Di Gregorio adesso servirebbe una pausaA TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex portiere Michelangelo Rampulla. Torino, D'Aversa per Baroni. Che dire? A volte il cambio di allenatore ti dà qualcosa in più per diverse ... tuttomercatoweb.com

Rampulla: Juve, scegli un titolare in porta. Ma per il futuro io direi...L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Inter, che ne pensa di Dimarco? E' un giocatore forte, che migliora in maniera esponenziale di anno ... m.tuttomercatoweb.com