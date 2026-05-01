Il 20 marzo 2026, una startup annuncerà un progetto che prevede la creazione di cloni senza cervello, destinati alla sostituzione totale del corpo biologico. La tecnologia sviluppata mira a garantire una forma di sopravvivenza eterna. La proposta si basa sulla produzione di corpi privi di capacità cognitive, con l’obiettivo di preservare la vita attraverso la sostituzione completa dell’organismo.

? Cosa sapere La startup R3 Bio presenta il 20 marzo 2026 il progetto di cloni senza cervello.. La tecnologia punta alla sopravvivenza eterna tramite la sostituzione totale del corpo biologico.. Il 20 marzo 2026, la startup R3 Bio ha presentato una visione scientifica estrema che punta a garantire la sopravvivenza eterna attraverso l’impiego di cloni umani privi di funzioni cerebrali. Questa iniziativa, esplorata in un approfondimento di Antonio Regalado, propone l’utilizzo di corpi biologici senza cervello come riserve fisiche per l’essere umano. L’obiettivo dichiarato dai ricercatori dietro il progetto R3 Bio è quello di offrire un corpo nuovo come strategia definitiva per non morire mai.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - R3 Bio: il piano per la vita eterna con cloni privi di cervello

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