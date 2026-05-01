La sauna è diventata una pratica comune tra molte persone, che la utilizzano regolarmente per il benessere. Tuttavia, non esiste una regola precisa su quanto tempo si dovrebbe trascorrere all’interno di una seduta. La durata varia a seconda delle preferenze individuali e delle indicazioni di utilizzo, ma in generale si consiglia di non superare i 15-20 minuti per evitare effetti indesiderati.

La sauna ormai è una consuetudine e la domanda su quanto tempo debba durare una seduta sembra semplice. Eppure, nonostante tutta l'attenzione che circonda il momento della sauna, non esiste una risposta universale valida per tutti. Oggi abbiamo a disposizione una grande quantità di ricerche a sostegno dei benefici dell’uso della sauna. Gli studi hanno sempre fornito prove evidenti su suoi benefici: dal miglioramento della salute cardiovascolare all'aumento della produzione dell'ormone della crescita. Quindi, verrebbe da pensare che la cosa più logica sarebbe semplicemente riprodurre le condizioni di quegli studi: stessa durata, stessa temperatura, stesso risultato.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quanto tempo dovresti davvero restare in sauna?

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