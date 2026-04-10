In molti si chiedono quanto si possa correre in un'ora, considerando che spesso si fa riferimento ai 10 km come un obiettivo standard. Questa distanza, infatti, viene spesso vista come un traguardo di riferimento per i podisti, ma non esiste una regola fissa che stabilisca quanto si debba percorrere in 60 minuti. La realtà è più complessa e dipende da diversi fattori individuali e ambientali.

Quanto si dovrebbe correre in un’ora? Dietro questa domanda c’è un’idea radicata: che 10 km in 60 minuti rappresentino una soglia simbolica, una sorta di patentino da “runner di razza”. Questo perché correre a 6 minuti al chilometro richiede una discreta base aerobica e una certa regolarità negli allenamenti. Non è un ritmo estremo, ma nemmeno banale. Per un principiante può essere impegnativo; per chi corre da qualche mese con costanza è un obiettivo realistico. Cosa significa davvero correre un’ora. Il numero, però, va contestualizzato. Se l’obiettivo è la salute generale, stare bene e inseguire il benessere, inseguire i 10 km non è necessario. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quanto dovresti correre in un’ora, e perché i 10 km non sono una verità assoluta

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