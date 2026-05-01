Quanto fa ridere il me too al contrario della bionda di potere che molesta l’uomo

In un contesto di scandali e polemiche, si discute di un episodio che coinvolge una donna considerata di potere e le sue presunte molestie. La vicenda si inserisce in un filone di notizie che riguardano comportamenti discutibili di figure influenti. Mentre si analizzano le dinamiche, si evidenzia come questi casi continuino a occupare le prime pagine dei giornali, alimentando discussioni sulla moralità e sui limiti dell’esercizio del potere.

Io non vorrei che mi scambiaste per esperta finanziaria che ogni giorno parla delle audaci imprese dei dirigenti di JP Morgan, ma non è colpa mia se ogni giorno da quel posto esce uno scandalo semisessuale. Quello di oggi è un po’ più concreto della storia di ieri, in cui un banchiere si rallegrava perché quella che gli piaceva a scuola era diventata una cicciona e lui un uomo di potere. Quella di oggi è anche una storia più fantasiosa, fatta pare di vere relazioni sessuali, vere prepotenze, veri abusi di potere, e secondo il Daily Mail che la racconta pure razzismo. È, anche, una storia che a sessi invertiti farebbe scandalizzare gli editorialisti di tutto il mondo, e invece – essendo la presunta prepotente una donna e la presunta vittima un uomo – finisce per sembrare una barzelletta.🔗 Leggi su Linkiesta.it

Notizie correlate

Phisikk du role – L’uomo Vitruviano e l’uomo di Neanderthal: quando la censura fa ridereChe dire? Censurare l’arte, talvolta anche bruciare l’arte degenerata è prerogativa di personaggi come Hitler e colleghi dittatori.

“Un’altra Claudia Conte”. Scandalo al Governo, la bionda che fa tremare i ministriIl panorama politico romano si conferma ancora una volta un palcoscenico denso di intrecci, dove il confine tra vita privata e incarichi...