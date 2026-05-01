Quanto dura il Concerto primo maggio 2026 | la durata dell’evento quando finisce

Il Concerto del primo maggio 2026 si svolge oggi, 1 maggio, nella storica location di San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, trasmesso su Rai 3, prevede l’esibizione di vari artisti e si estende per diverse ore, con inizio nel pomeriggio e conclusione prevista in serata. La durata complessiva dell’evento si aggira intorno alle sei ore, con la fine programmata per le ore 23 circa.

Quanto dura il Concerto primo maggio 2025: la durata dell’evento, quando finisce. Quanto dura (durata) il Concerto primo maggio 2026, in programma oggi, 1 maggio, su Rai 3? Quando finisce? Appuntamento dalla tradizionale location di San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento è condotto da Pierpaolo Spolon, BigMama e Arisa. Il Concertone si terrà dalle ore 15,15 alle ore 00,15. La durata complessiva sarà quindi di circa 9 ore. In tv però ci saranno delle pause. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali). L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.🔗 Leggi su Tpi.it

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