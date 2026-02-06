Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 | quanto dura durata a che ora finisce

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si svolge questa sera a San Siro. La durata prevista è di circa tre ore, quindi dovrebbe concludersi intorno alle 22.30. Molti spettatori si preparano a seguire lo spettacolo che aprirà ufficialmente i giochi, con spettacoli e momenti di festa.

. Quanto dura (durata) la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 in programma stasera, 6 febbraio, a San Siro? La cerimonia dovrebbe durare circa 3 ore. La messa in onda su Rai 1 è infatti prevista dalle 19,45 alle ore 23. L’inizio della cerimonia è fissato per le ore 20. Dove vederla? L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 febbraio 2026 – alle ore 19,45 in chiaro, gratis, su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 comincerà alle 20 a San Siro, a Milano.

Questa sera alle 19:50 su Rai 1, si accendono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

CERIMONIA DELLA FIAMMA OLIMPICA PER LE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 A VERONA

