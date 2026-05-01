Quando si eccede e non poco nel bene come nel male

Nelle ultime ore si è verificato un nuovo scambio di minacce tra gli Stati Uniti e l’Iran, un episodio che si inserisce in una serie di tensioni già note. In questi confronti tra le due nazioni, le comunicazioni si susseguono frequentemente e spesso si intensificano in modo rapido. La dinamica di questi rapporti è caratterizzata da dichiarazioni dure e da un aumento delle provocazioni pubbliche.

È delle scorse ore l’ennesimo scambio di minacce tra gli Usa e l’Iran, il che, in situazioni del genere, non dovrebbe suscitare meraviglia. Come per tutte le umane vicende, c’è – o almeno dovrebbe esserci – un limite a tutto. Sono così da escludere, tra quelle e senza tema di smentita, le ultime minacce che si sono scambiati l’Ayatollah Khamenei, Araba Fenice di questi tempi (“che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa”), e il Presidente Trump, per i suoi fans il “Super Biondo di Washington”. Il primo si augura che gli americani finiscano tutti sul fondo del Golfo Persico, il secondo annuncia urbi et orbi che la “Tempesta”- si legga guerra senza quartiere – è ormai inevitabile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Riccardo Prima di adesso testo

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