Dopo la partita tra Lazio e Milan, Rafael Leao è stato al centro di numerose critiche sui media, con commenti e giudizi che ne hanno analizzato le prestazioni. Giuseppe Pastore ha commentato la situazione, sottolineando come Leao riceva uno dei trattamenti mediatici più intensi, sia in positivo che in negativo. La sua analisi si concentra sulla copertura mediatica che il calciatore ha ricevuto in seguito alla partita.

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato durante i podcast di 'Cronache di Spogliatoio' della critica ricevuta da Leao in questi giorni dopo la sconfitta subita dal Milan contro la Lazio. Ecco l'estratto da 'L'ascia raddoppia'. LEGGI ANCHE: Cardinale: "Non sono il nuovo Berlusconi. Stadio? Voglio che sia un prodotto italiano" "Leao ha uno dei trattamenti mediatici peggiori nel bene e nel male. Non c'è mai stato un equilibrio. O è Henry o il peggiore Balotelli. Gli abissi di questi giorni mi ricordano davvero il trattamento che veniva riservato a Balotelli. Non gli si perdona nulla, ha tutto quello che non va bene a un modo di pensare calcio retorico che pensa al sacrificio, al sudore, alla maglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pastore: “Leao ha uno dei trattamenti mediatici peggiori nel bene e nel male”

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