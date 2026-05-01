Qualcosa sta cambiando su ScreenWorld e abbiamo bisogno di voi | ecco cosa comporta supportarci

Dopo otto mesi di presenza su Patreon, ScreenWorld ha ricevuto supporto dalla sua community attraverso diversi livelli di abbonamento. La piattaforma ha permesso di finanziare le attività del team, che si occupa di creare contenuti legati al mondo dello spettacolo e dei film. Questa collaborazione ha rappresentato un passo importante per la sostenibilità del progetto, che si basa sull’aiuto degli utenti per continuare le proprie attività.

Sono ormai passati otto mesi. otto mesi nei quali siamo approdati su Patreon, la piattaforma nella quale, attraverso più livelli di abbonamento, la vasta community di ScreenWorld ha potuto aiutarci e sovvenzionarci per permetterci di continuare a svolgere il nostro lavoro. Tuttavia è avvenuta una divisione, uno scollamento dei nostri lettori e spettatori. Ce lo avete chiesto in tanti e abbiamo deciso di darvi ascolto. Perché dare spazio alle vostre opinioni e richieste è il primo passo per creare un ecosistema migliore. Perciò ecco che abbiamo deciso di condensare e unire le community in un unico luogo, quello in cui è più forte e affezionato.🔗 Leggi su Screenworld.it

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