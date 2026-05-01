Il match tra Psg e Bayern Monaco ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, con un risultato di 5-4 che ha attirato molte attenzioni. La partita, descritta come “epica” da un quotidiano sportivo, ha visto entrambe le squadre segnare numerosi gol, regalando uno spettacolo intenso. Tuttavia, il risultato ha anche sollevato alcune questioni legate alle modalità di gioco e alle strategie adottate.

Roma, 1 mag – Il mondo del calcio è impazzito per le nove reti di Psg-Bayern Monaco. Un 5-4 definito “epico” dalla Gazzetta dello Sport. Ma se da una parte la rosea può essere abituata all ’involuzione – e ai ritmi sempre più bassi – del pallone nostrano, anche in giro per l’Europa i media sembrano essersi spellati le mani. “Un inno alla festa del calcio” per i tedeschi di Kicker, mentre in Francia L’Equipe parla di calcio totale. Vanno oltre gli spagnoli: “Indimenticabile” si legge su Marca. Ma siamo sicuri sia proprio così? Uno spettacolo divertente, ma.. Ora, prima che qualcuno tolga dalla naftalina la favola esopiana della volpe affamata e dei grappoli d’uva, una partita con nove reti – e costantemente riempita da belle giocate offensive – è oggettivamente uno spettacolo divertente.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Psg-Bayern Monaco, bella come una sbronza. Il problema rimane l’hangover

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