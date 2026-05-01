Venerdì si disputa la partita tra Girona e Maiorca, valida per la trentaquattresima giornata della Liga. La partita si svolge in una fase della stagione in cui le posizioni in classifica sono già definite in cima, mentre nelle zone più basse ci sono ancora molte partite da giocare. Sono state diffuse informazioni su come seguire l'incontro, le formazioni che scenderanno in campo e le previsioni sui possibili esiti.

Girona-Maiorca è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Se in Liga davanti i giochi sono praticamente fatti, dietro ci sono anche molte cose da dire. Ci sono almeno nove squadre che si giocano due posti per la retrocessione e, quando mancano cinque giornate al termine del campionato, tutto potrebbe succedere. Il Girona, con 38 punti non è tranquilla, figuriamoci se lo è il Maiorca che invece ne ha tre in meno. Anche se c’è da dire che entrambe al momento sarebbero fuori dalla lotta retrocessione. Ma non basta proprio. I padroni di casa si presentano a questo importante appuntamento dopo due sconfitte di fila che hanno sicuramente fatto alzare il livello di guardia.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Girona-Maiorca: basta questo per essere felici

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