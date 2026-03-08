West Ham-Brentford FA Cup 09-03-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il 9 marzo 2026 alle 20:30 si sfidano West Ham e Brentford per un match di FA Cup. Le due squadre militano entrambe nella Premier League e si affrontano in una partita che promette spettacolo. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, attirando l’attenzione di appassionati e scommettitori. La sfida si svolge in un contesto di alta competitività tra club di categoria simile.

Quando si parla di FA Cup le partite più interessanti sono quelle tra club che militano in categorie diverse e questo non è il caso di West Ham e Brentford. I due club londinesi stanno vivendo stagioni molto diverse in Premier League, con gli Hammers a forte rischio retrocessione e le Bees al settimo posto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Fa Cup, il pronostico di West Ham-BrentfordAvanti Manchester City, Arsenal, Liverpool e Chelsea, adesso c'è da scoprire chi tra West Ham e Brentford andrà ad aggiungersi alle 7 già passate al turno successivo. Il precedente di campionato risal ... corrieredellosport.it

FA Cup fifth round: Build up to West Ham United v Brentford - radio & textListen to BBC Radio 5 Live commentary, follow live text and score updates and match stats as West Ham United take on Brentford in the fifth round of the FA Cup. bbc.co.uk

Si accorcia la classifica alle spalle del Tottenham che rischia seriamente la retrocessione. La vittoria del West Ham mette pressione agli Spurs che hanno adesso un solo punto di vantaggio sugli Hammers, terzultimo. Il Palace deve fare attenzione perché i pu - facebook.com facebook