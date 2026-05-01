Sabato alle 18:30 si affrontano Arsenal e Fulham nella trentacinquesima giornata di Premier League. La partita si terrà in un stadio di Londra e sarà trasmessa in diretta tv. Le due squadre arrivano con diversi stati di forma e sono in cerca di punti importanti per la classifica. Sono state annunciate le probabili formazioni e le statistiche relative alle prestazioni recenti delle squadre.

Arsenal-Fulham è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La striminzita vittoria di una settimana fa contro il Newcastle, castigato da un gol di Eze, ha permesso all’ Arsenal di tirare un lungo sospiro di sollievo. Perché i Gunners non vincevano in campionato da un mese e mezzo ma soprattutto perché il successo per 1-0 sulle Magpies consente a Mikel Arteta e i suoi uomini di tenere a bada il Manchester City, a -3 dalla vetta ma con una gara in meno rispetto ai londinesi. Non la situazione ideale, se consideriamo che soltanto fino a poco tempo fa l’Arsenal aveva il titolo in pugno e i tifosi già pregustavano il primo trionfo dal lontano 2004.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Fulham, tensione e attacchi inceppati: sono spalle al muro

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