Pronostici Bundesliga 28 febbraio ore 15 | 30 | l’ex spaventa il Leverkusen

Il 28 febbraio alle 15:30 si gioca una partita di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Hoffenheim, due squadre che cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica. Prima del grande Klassiker, questa sfida rappresenta un’occasione per entrambe di consolidare le proprie ambizioni e mettere pressione sulle rivali dirette. Il match si preannuncia combattuto e ricco di spunti interessanti.

Bundesliga, non solo Klassiker: prima della sfida più attesa scenderanno in campo due squadre che ambiscono ad un posto tra le prime quattro come Bayer Leverkusen e Hoffenheim. Nella giornata in cui i riflettori saranno puntati quasi interamente sul Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, il massimo campionato tedesco propone diverse sfide intriganti. Ad esempio quella tra il Bayer Leverkusen, che ha appena conquistato il pass per gli ottavi di Champions League, e il Mainz, la cui missione è allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Per le Aspirine è stata una settimana agrodolce. Martedì è bastato un pari a reti bianche... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Leverkusen-Mainz 05 (sabato 28 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

