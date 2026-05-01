Primo Maggio Sgambati Uil Napoli e Campania | Lavoro dignitoso significa applicare i contratti

Il segretario della Uil Napoli e Campania ha sottolineato che il lavoro dignitoso si ottiene attraverso l’applicazione corretta dei contratti, che tutelano salari e diritti dei lavoratori. In occasione della Festa dei Lavoratori, ha ribadito l’importanza di rispettare le norme stabilite per garantire condizioni di lavoro adeguate. La giornata è stata occasione per richiamare l’attenzione sulla necessità di rispettare gli accordi contrattuali.

“Lavoro dignitoso significa applicazione dei contratti che preservano e garantiscono salari adeguati e tutele; lavoro dignitoso significa contrastare l’illegalità sui nostri territori, la diffusione del lavoro nero, lavoro dignitoso significa contrastare precarietà e lavoro povero che riguarda soprattutto le donne e i nostri giovani che sono costretti a lasciare il proprio Paese per realizzarsi”. Così il segretario generale della Uil Napoli e Campania, Giovanni Sgambati, a margine della manifestazione, promossa da Cgil Cisl Uil a piazza Municipio per il Primo Maggio. “Questa – ha aggiunto Sgambati – è una giornata di festa ma soprattutto...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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