Primo Maggio Occhiuto | Serve dare speranza a chi ancora cerca un’occupazione

In occasione della Festa dei Lavoratori, il presidente della regione Calabria ha espresso un messaggio incentrato sulla necessità di offrire speranza a chi cerca ancora un’occupazione. Ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide legate alla disoccupazione, evidenziando come l’obiettivo sia rafforzare l’attenzione verso chi si trova in cerca di un impiego. Il discorso si è focalizzato sulla situazione attuale e sulla volontà di promuovere iniziative per il lavoro.

In occasione della Festa dei Lavoratori, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha rivolto un messaggio che unisce augurio e riflessione, ponendo l’accento non solo su chi un lavoro ce l’ha, ma soprattutto su chi è ancora in cerca di occupazione. Un Primo Maggio che, nelle parole.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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