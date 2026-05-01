Il governo ha dedicato il Primo Maggio a un discorso che esalta il valore del lavoro, sottolineando l'importanza della produzione e della dignità dei lavoratori. La celebrazione di questa giornata si concentra sull'orgoglio di un’Italia che si differenzia per la propria capacità produttiva, senza ricorrere a simbolismi ideologici. La ricorrenza viene vista come un omaggio concreto ai protagonisti dell'economia nazionale.

Quello che il governo celebra e solennizza oggi è un Primo Maggio di orgoglio e dignità. La festa di un’Italia che produce: non una passerella ideologica, ma un tributo al “motore” della nazione. Per l’esecutivo, a partire dalla premier Meloni, e passando per tutti i ministri e le massime cariche dello Stato, la festa di oggi è il momento di ribadire che ripresa e rilancio passano attraverso lavoro e lavoratori. Primo Maggio, La Russa: lavoro, fondamento della Repubblica e strumento di dignità, libertà e coesione. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha aperto le celebrazioni definendo la festa un’occasione per «rinnovare il valore del lavoro come fondamento della nostra Repubblica e strumento di dignità, libertà e coesione sociale».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Primo Maggio, l’esecutivo tra orgoglio e tributo ai lavoratori: “Prima il lavoro” per noi non è una frase fatta, ma un valore

Notizie correlate

Leggi anche: Primo Maggio, Mattarella: “Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Più attenzione ai giovani e al divario di genere”

Primo Maggio: ricordare il valore del lavoroPrimo Maggio: ricordare il valore del lavoro e l’importanza di tutelare i diritti Il Primo Maggio è una giornata simbolica dedicata ai diritti dei...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Consiglio dei ministri: approvato il decreto Primo maggio; Lavoro o propaganda? Il vuoto progettuale del decreto Primo Maggio; Il governo approva il decreto lavoro senza confronto; Il Governo si appresta a varare il decreto lavoro.

Primo maggio 2026, la ministra Calderone a Milano Finanza: ecco il piano del governo per il mondo del lavoro italianoLa responsabile del governo per il tema del lavoro spiega i contenuti del nuovo dl primo maggio che incentiva le assunzioni di giovani, donne e residenti delle Zes. Alla base della strategia c’è il gi ... milanofinanza.it

Primo Maggio, Mattarella: Lavoratori e sindacati hanno ricostruito l'Italia dopo la guerraLe imprese italiane che fanno dell'innovazione e della qualità il cuore dell'impegno sono tante e costituiscono un traino. A ... iltempo.it

Buon Primo Maggio dalle Maldive.....No, non siamo alle Maldive… siamo alle Mole di Narni! Qui, tra natura incontaminata e scorci sorprendenti, le sorgenti di acqua sorgiva che sgorgano dalle rocce, ricche di minerali, trasformano il fiume Nera in uno - facebook.com facebook

Buon Primo Maggio a chi lavora e a chi lo sta ancora cercando. A chi produce e contribuisce ogni giorno allo sviluppo dell’Italia. Continua il nostro impegno per costruire una Nazione migliore. Buon Primo Maggio, Italia. x.com