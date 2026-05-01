Primo Maggio il sottosegretario Prisco | Il lavoro è il cuore della Repubblica

In occasione del Primo Maggio, il sottosegretario all’Interno ha partecipato a una cerimonia organizzata dalle Prefetture di Perugia e Terni, durante la quale sono state consegnate le Stelle al Merito del Lavoro. La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e lavoratori, con l’obiettivo di celebrare il ruolo del lavoro nella società. Il sottosegretario ha dichiarato che il lavoro rappresenta il cuore della Repubblica.

In occasione della festa dei lavoratori, il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ha partecipato alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro organizzata dalle Prefetture di Perugia e Terni.“È una giornata importante per celebrare il lavoro, cuore centrale della nostra.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Agnone, il Primo Maggio onora le vittime del lavoro nel cuore produttivo? Cosa sapere Agnone, domani alle 11:00, deposizione corona d'alloro presso il Monumento ai Caduti sul Lavoro. Sergio Mattarella a Pontedera. Il presidente della Repubblica in visita alla Piaggio alla vigilia del Primo MaggioPontedera (Pisa), 30 aprile 2026 – E’ il giorno di Sergio Mattarella a Pontedera. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sbarra: Misure per il Mezzogiorno, che spinge la crescita dell'Italia. Il decreto crea lavoro stabile e di qualità, non assistenziale; Durigon: No ai buchi tra i contratti. Va rimessa la norma sugli aumenti arretrati; Lavoro: in corso a Palazzo Chigi riunione in vista del decreto primo maggio; Governo, al Cdm arriva il decreto primo maggio. I sindacati: nessuno ci ha consultato. Primo maggio, a Catanzaro celebrati 23 nuovi maestri del lavoroPrendere esempio da queste figure del nostro territorio con un messaggio ai giovani: non abbandonate questa terra e fate grande la Calabria. (ANSA) ... ansa.it Lavoro: in corso a Palazzo Chigi riunione in vista del decreto primo maggio(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - E' in corso a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, una riunione sul decreto lavoro, il cui approdo in ... ilsole24ore.com Oggi, Primo Maggio, festa dei lavoratori. In questo ponte primaverile, Lecce è stata meta di molti turisti alla scoperta del Barocco. E c'è chi ha scelto questo giorno per convolare a nozze. - facebook.com facebook Oggi ho deciso di passare il primo maggio con dei lavoratori straordinari. Sono stata entusiasta di conoscere da vicino quella realtà unica al mondo che è PizzAut. Un progetto fatto di lavoro vero, talento, impegno, umanità e dignità. Un luogo in cui a tanti raga x.com