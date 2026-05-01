Primo maggio Bucci | Un grazie sincero a chi oggi lavora

In occasione della Festa dei Lavoratori, il presidente della Regione Liguria ha espresso un ringraziamento sincero a tutte le persone che lavorano. La giornata è stata celebrata con un messaggio pubblico rivolto a chi contribuisce quotidianamente attraverso il proprio lavoro. Nessun evento ufficiale o iniziativa specifica è stata annunciata, ma il messaggio si inserisce nel consueto appuntamento del primo maggio.

Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, ha lanciato un messaggio in occasione della Festa dei Lavoratori del primo maggio. Lo ha fatto ringraziando anche tutti coloro che sono di turno per garantire i servizi essenziali. Il messaggio di Bucci per il primo maggio"Il Primo Maggio è il giorno.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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