Primo maggio 2026 nelle aree interne | lavoro invisibile salari bassi e futuro a rischio

In occasione del Primo maggio 2026, si è tenuta una riflessione sul lavoro nelle aree interne di alcune regioni italiane. Un esperto ha descritto la situazione come caratterizzata da un lavoro spesso invisibile, salari molto bassi e un futuro incerto per i lavoratori coinvolti. La giornata non è stata celebrativa, ma ha puntato l’attenzione sulla condizione di chi vive e lavora in queste zone.

Franco Fiordellisi lancia un atto d'accusa senza sconti in occasione del Primo maggio 2026. Non una celebrazione, ma una radiografia impietosa della condizione del lavoro nelle aree interne della Campania, dell'Irpinia e del Sannio.«C'è un Primo maggio che non si vede nei grandi palchi e nelle.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Decreto Montagna, Cortazzi (Cisl Salerno): “Criteri sbagliati, a rischio lavoro e servizi nelle aree interne”La nuova bozza del decreto sulla legge per la Montagna continua a presentare criticità rilevanti e recepisce solo in parte le osservazioni avanzate... Primo maggio, Marcantonio (PD): “Troppi morti sul lavoro e salari fermi”“Il Primo maggio è la Festa dei Lavoratori, un giorno per riaffermare il valore del lavoro come pilastro della nostra democrazia e della nostra... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il weekend del 1° maggio 2026 nelle Marche si preannuncia ricco di appuntamenti / Ecco una scelta per voi; Primo Maggio al Parco delle Cave di Marco Vito, arriva Into the park 2026; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Primo Maggio 2026 in Lombardia: Programma, Orari e Piazze del Lavoro Dignitoso. Primo maggio, i mezzi pubblici saranno in funzione? Gli orari nelle città italianeLeggi su Sky TG24 l'articolo Primo maggio, i mezzi pubblici saranno in funzione? Gli orari nelle città italiane ... tg24.sky.it Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: tutti i cantanti, scaletta, orari e dove vederloProtagonisti dell’opening delle 13.00 i vincitrici del Contest 1MNEXT 2026 Bambina, Cainero e Cristiana Verardo. Poi sarà il turno di Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno e ... iodonna.it Buon Primo Maggio dalle Maldive.....No, non siamo alle Maldive… siamo alle Mole di Narni! Qui, tra natura incontaminata e scorci sorprendenti, le sorgenti di acqua sorgiva che sgorgano dalle rocce, ricche di minerali, trasformano il fiume Nera in uno - facebook.com facebook Buon Primo Maggio a chi lavora e a chi lo sta ancora cercando. A chi produce e contribuisce ogni giorno allo sviluppo dell’Italia. Continua il nostro impegno per costruire una Nazione migliore. Buon Primo Maggio, Italia. x.com