Previsioni meteo per Avellino – 2 maggio 2026

Il 2 maggio 2026, ad Avellino, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Le temperature massime si aggireranno intorno ai valori stagionali, mentre le minime rimarranno generalmente miti. Non sono previste precipitazioni o venti significativi. La giornata si svolgerà con condizioni atmosferiche stabile e soleggiate, senza variazioni rilevanti nel corso delle ore.

Ad Avellino il 2 maggio 2026 i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Le condizioni resteranno stabili e non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 18°C, mentre la minima sarà di 7°C.Lo zero termico si attesterà a 2146 metri.I venti soffieranno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 30 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 23 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 25 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 29 aprile 2026. Meteo, primo weekend di maggio soleggiato e ventoso: le previsioniPrimo Maggio all'insegna di alta pressione in rinforzo su gran parte dell'Italia ad eccezione di Calabria e Sicilia. Clima fresco specie al Sud. meteo.it Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì Primo MaggioQuella di venerdì Primo Maggio sarà una Festa dei lavoratori caratterizzata da tempo stabilmente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio della Campania. Le ... ilmattino.it Le previsioni Meteo a Monte di Procida per la giornata di oggi - facebook.com facebook #meteo #Toscana: lungo fine settimana all'insegna dell'alta pressione e del tempo stabile. I venti attenueranno in serata e domani saliranno anche le temperature, anche se farà fresco al mattino. x.com