Prende forma la nuova Super Asl che centralizza la sanità nel Lazio | cosa cambia per i pazienti
La nuova “super Asl” del Lazio inizia a prendere forma. Dopo l’approvazione della delibera per la sua effettiva istituzione, a ridosso delle feste natalizie, la Regione ha ora messo online il sito della nuova Asl Lazio 0, nata per “ottimizzare i livelli di efficacia ed efficientare.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Leggi la notizia : La nuova “super Asl” del Lazio sta facendo molto discutere a Roma. La Regione ha appena lanciato il sito ufficiale, e le voci tra i cittadini si rincorrono. #SuperASL #Lazio #Roma x.com
Leggi la notizia : La nuova “super Asl” del Lazio sta facendo molto discutere a Roma. La Regione ha appena lanciato il sito ufficiale, e le voci tra i cittadini si rincorrono. https://www.lacronacadiroma.it/2026/04/super-asl-caos-e-attese-infinite-cosa-cambia-davv - facebook.com facebook