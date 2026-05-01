Premiato il cuore dello sport | l' Oscar del Fair Play allo storico fischietto Calogero Giardina

Durante una serata organizzata dal Panathlon International Club di Agrigento, è stato consegnato il premio Oscar del Fair Play a un noto arbitro con una lunga carriera nel calcio. La presidente del club ha sottolineato il ruolo di promozione dei valori sportivi e della lealtà. L’evento ha visto la partecipazione di diversi appassionati e rappresentanti del settore sportivo locale. Il riconoscimento mira a celebrare l’impegno di chi si distingue per comportamenti corretti in campo.

Una serata intensa e ricca di significato quella promossa dal Panathlon international club di Agrigento, guidato dalla presidente Antonella Attanasio, da sempre impegnata nella diffusione dei valori del fair play, della cultura sportiva e della lealtà agonistica.Nel corso della manifestazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Cartellino verde in Serie B: il fair play premiato direttamente in campoIl calcio di Serie B presenta una novità regolamentare volta a valorizzare gesti di fair play e comportamenti esemplari durante la stagione. Serie B, ritorna il cartellino verde: premiato il fair play in campo. Ecco le parole del Presidente di LegaGriezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul...