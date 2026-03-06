Cartellino verde in Serie B | il fair play premiato direttamente in campo

In Serie B è stato introdotto il cartellino verde, una novità regolamentare che premia i comportamenti corretti e il fair play direttamente in campo. Questo sistema mira a riconoscere pubblicamente gli atteggiamenti positivi dei giocatori durante le partite, senza coinvolgere sanzioni o penalità, e si applica in modo diretto nel corso delle gare ufficiali.

Il calcio di Serie B presenta una novità regolamentare volta a valorizzare gesti di fair play e comportamenti esemplari durante la stagione. Si conferma la reintroduzione del cartellino verde, riconoscimento destinato a premiare azioni positive che possano ispirare tifosi e addetti ai lavori. L’assegnazione avverrà tramite una commissione interna della Lega, che individua tali gesti, li comunica all’esterno e li consegnerà al termine del campionato in un apposito evento. La procedura prevede che la commissione interna della Lega identifichi azioni rilevanti durante le gare, le comunichi agli organi competenti e nomini i destinatari del riconoscimento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Serie B, ritorna il cartellino verde: premiato il fair play in campo.

Serie A: Fair play e polemiche arbitrali, tra espulsioni contestate e l'esempio Klose.

