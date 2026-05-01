Prato di Campoli bando per chioschi e ambulanti | aperte le domande per l’estate 2026

Il Comune di Veroli ha annunciato l’apertura delle domande per l’assegnazione di spazi commerciali a Prato di Campoli per l’estate 2026. L’avviso pubblico riguarda sia chioschi che postazioni per ambulanti, con la richiesta di partecipazione rivolta a chi desidera operare nel territorio durante la prossima stagione estiva. Le domande devono essere presentate seguendo le modalità indicate nel bando pubblicato di recente.

Il Comune di Veroli ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di spazi commerciali a Prato di Campoli in vista della stagione estiva 2026. Le autorizzazioni riguarderanno il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.Chioschi e posteggi disponibiliL’avviso prevede.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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