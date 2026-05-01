Prato Cup che festa Piccoli talenti in campo

Quest’anno la Prato Cup ha registrato un incremento di partecipanti e di pubblico rispetto alle edizioni precedenti, con un ritorno importante dell’Associazione Calcio Prato nel comitato promotore. La manifestazione ha coinvolto numerosi giovani calciatori, offrendo loro un’occasione di confronto e crescita sportiva. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole, con partite che si sono svolte senza intoppi e con grande entusiasmo tra i partecipanti.

Quella di quest’anno è stata un’edizione ancor più di successo per la Prato Cup, che vedeva il ritorno dell’ Ac Prato nel comitato promotore. Ad aggiudicarsi la manifestazione, organizzata al campo sportivo "Conti" dalla Galcianese e riservata alla categoria Pulcini Misti 2016-2017 (con partite sette contro sette), è stato l’ Empoli, che nella classifica finale ha preceduto proprio i lanieri, giunti al secondo posto, mentre in terza piazza si è posizionata la Cattolica Virtus. Ai piedi del podio la Fiorentina, seguita da Parma, La Spezia, Rondinella e Vis Pesaro. Fra i dilettanti bene anche il Coiano Santa Lucia Prato Social Club, che è arrivato nono.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato Cup, che festa. Piccoli talenti in campo A PhD reborn as a lovestruck consort wants a divorce—but the prince hears her thoughts! Notizie correlate Leggi anche: Al campo sportivo di Galciana. Pulcini, ecco il trofeo top. Torna in scena la "Prato Cup» Prato, orgoglio e gioco in campo. Un derby che lancia l’ultima volataTempo di vigilia per il Prato, che domani (calcio d’avvio fissato alle 14:30) torna in campo a due settimane di distanza dall’ultima volta. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Prato Cup, che festa. Piccoli talenti in campo; Prato Cup, l’Empoli vince al Conti l’edizione 2026; LIVE Piacenza-Luneburg 3-0, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: è fatta! Gli emiliani vincono la CEV Cup! Festa biancorossa al PalaBancasport; Al campo sportivo di Galciana. Pulcini, ecco il trofeo top. Torna in scena la Prato Cup. Prato Cup, che festa. Piccoli talenti in campoQuella di quest’anno è stata un’edizione ancor più di successo per la Prato Cup, che vedeva il ritorno dell’Ac ... lanazione.it L'Empoli vince l'edizione 2026 della Prato CupE' l'Empoli a vincere l'edizione 2026 della Prato Cup, manifestazione di calcio giovanile giunta al diciannovesimo anno. Un'edizione speciale quella ... gonews.it Alcuni scatti della 19ª edizione della Prato Cup! Una splendida giornata di sport, passione e divertimento al Centro Sportivo “L. Conti” di Galciana, dove ben 16 squadre della categoria Pulcini 2016 si sono sfidate in una manifestazione storica organizzata - facebook.com facebook