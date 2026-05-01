La Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria di Senigallia si trova in condizioni critiche, con segnali di un possibile collasso. La situazione appare ormai insostenibile, con i servizi di emergenza che si trovano a operare sotto forte pressione. La criticità si manifesta in modo evidente e preoccupa chi lavora quotidianamente in prima linea per garantire assistenza e sicurezza ai cittadini.

La situazione della Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria (Potes 118) di Senigallia ha ormai superato il limite della tollerabilità, "delineando il profilo di un sistema di assistenza che sembra procedere verso un pericoloso collasso strutturale. L’istantanea di questa crisi è drammaticamente nitida nei turni scoperti che hanno caratterizzato ieri notte e per l’intera giornata di oggi: difficoltà per le ambulanze a causa della mancanza del medico a bordo, lasciando così il personale infermieristico a farsi carico di ogni tipo di intervento". A evidenziare il problema, è il candidato al consiglio comunale per il Pd Giovanni Margiotta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Postazione del 118, la situazione è al limite"

KindlyMD Bitcoin Treasury Faces Nasdaq Delisting As It Plunges

Notizie correlate

VIDEO | Le infiltrazioni dal solaio allagano la postazione del 118, il personale di Romagna soccorso: "Situazione inaccettabile"Un rapido e violento acquazzone primaverile e la postazione del 118 di via Coletti, a Rimini, si allaga.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Dal primo maggio la postazione di Manoppello del 118 sarà attiva h24; Postazione del 118, la situazione è al limite; MANOPPELLO: DAL PRIMO MAGGIO LA POSTAZIONE DEL 118 SARA’ ATTIVA H24; Manoppello, la postazione 118 diventa H24.

Manoppello, la postazione 118 diventa H24: potenziata la rete di emergenza della ASL di PescaraDal 1° maggio la postazione 118 di Manoppello passa al servizio H24. Rafforzata la rete di emergenza della ASL di Pescara ... abruzzonews.eu

Dal primo maggio la postazione di Manoppello del 118 sarà attiva h24Un ulteriore passo in avanti per la sicurezza sanitaria dei cittadini di Manoppello e della Val Pescara e per il rafforzamento della rete territoriale dell’emergenza-urgenza. Da venerdì 1 maggio la po ... ilpescara.it

L'ANNUNCIO Dal primo maggio la postazione di Manoppello del 118 sarà attiva h24 I dettagli: https://cityne.ws/1gvZE - facebook.com facebook