Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier ha annunciato che Mirco Carloni sarà il nuovo presidente dell'Authority portuale, confermando le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Carloni, attualmente parlamentare, lascerà il suo incarico in Parlamento una volta completata la nomina. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal rappresentante del governo, che ha espresso il suo sostegno all’assegnazione dell’incarico. La nomina non è ancora stata formalizzata, ma si attende a breve l’annuncio ufficiale.

ANCONA Il porto nelle mani di Mirco Carloni, come anticipato. Manca la nomina ufficiale, ma l’endorsement del ministro delle Infrastrutture e vicepremier leghista Matteo Salvini e del vice Edoardo Rixi, unito all’entusiastica reazione della politica locale, ipoteca sin da ora la nomina del deputato fanese alla presidenza dell’Autorità portuale del Mare Adriatico Centrale. Il territorio Un marchigiano, insomma, torna alla guida dei porti della nostra regione e dell’Abruzzo, in particolare Ancona, Pesaro e Pescara, dopo la parentesi siciliana di Vincenzo Garofalo, che comunque resterà in carica da commissario fino al prossimo 30 giugno. «Caro Francesco - ha scritto Salvini in una lettera indirizzata al governatore Acquaroli - ti chiedo di voler dare la prevista intesa sul nominativo del dottor Mirco Carloni».🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Porto, il ministro Salvini ha deciso: Mirco Carloni sarà presidente dell'Authority (e si dimetterà dal Parlamento)

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