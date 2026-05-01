Polizia locale di Sondrio accordo con Albosaggia e Caiolo | più controlli sul territorio

Il Consiglio comunale di Sondrio ha approvato una convenzione con i Comuni di Albosaggia e Caiolo, finalizzata a potenziare i controlli sul territorio attraverso l’attività congiunta della Polizia locale. La decisione è stata presa il 30 aprile 2026, in risposta alle richieste dei sindaci dei Comuni coinvolti. L’accordo permette di condividere risorse e attività di controllo per garantire una presenza più efficace nelle aree interessate.

Sondrio rafforza il controllo del territorio e tende la mano ai Comuni vicini: il Consiglio comunale ha approvato ieri, 30 aprile 2026, la convenzione con Albosaggia e Caiolo per l’esercizio associato delle attività di Polizia locale, rispondendo alla richiesta dei sindaci Graziano Murada e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate La polizia locale di Fossacesia si dota di un drone: servirà per controlli più accurati e prevenzione sul territorioGli agenti della polizia locale di Fossacesia potranno avvalersi dell'uso di un drone per controlli più efficaci e una maggiore prevenzione sul... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Polizia locale di Sondrio, accordo con Albosaggia e Caiolo: più controlli sul territorio; Polizia Locale, Sondrio firma la convenzione con Albosaggia e Caiolo: più controlli e due nuovi agenti; Lite nel supermercato di Sondrio, interviene la polizia locale; LA POLIZIA DI STATO DI SONDRIO HA EMESSO DUE DI FOGLI DI VIA OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DI DUE SOGGETTI AUTORI DI SVARIATI FURTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA - Questura di Sondrio | Polizia di Stato - Polizia di Stato. Più sicurezza sul territorio: Albosaggia e Caiolo uniscono le forze con la Polizia LocaleSolidarietà, mutualità e collaborazione tra Comuni trovano la loro concretizzazione nella convenzione, approvata ... valtellinanews.it Avviso orale per condotte allarmiste: la Polizia interviene a SondrioLa Questura di Sondrio ha emanato un provvedimento di avviso orale nei confronti di un uomo di cinquantasei anni, residente nel capoluogo valtellinese, noto alle forze dell’ordine per una sequenza rei ... intornotirano.it Un'importante lezione di educazione stradale e gentilezza ha avuto luogo a Sampeyre! Scopri come la Polizia Locale ha coinvolto i più piccoli in un percorso educativo che promuove il rispetto delle regole e la sicurezza. Clicca per saperne di più! - facebook.com facebook