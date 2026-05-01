playoff montebianco obiettivo finalissima

Domani alle 16, il Montebianco Prato Calcio a 5 scende in campo al Pala Kobilica per la partita di ritorno contro il Buldog Lucrezia, con un vantaggio di tre reti accumulato nella gara di andata in trasferta. La squadra ha l’obiettivo di qualificarsi per la finalissima promozione dei playoff di serie A2, dopo aver ottenuto un risultato favorevole nella sfida precedente.

Forte della vittoria con tre reti di scarto ottenuta in trasferta all’andata, il Montebianco Prato Calcio a 5 si presenta domani al Pala Kobilica (ore 16) per chiudere il conto contro il Buldog Lucrezia e volare alla finalissima promozione dei playoff di serie A2. La semifinale di ritorno vede la squadra biancazzurra nettamente favorita dopo il 7-4 con cui ha espugnato all’andata il campo degli avversari, rispetto ai quali anche durante la regular season del girone B Berti e compagni hanno sempre mostrato una certa superiorità. Ad ogni buon conto le partite vanno comunque giocate e dunque domani gli uomini di Luca Pullerà dovranno giocare al meglio delle proprie possibilità per evitare clamorosi scivoloni, perché il traguardo prestigioso della promozione in serie A2 Elite quest’anno sembra davvero alla portata.🔗 Leggi su Lanazione.it

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