Il nuovo modello di smartwatch presenta un design semplice e funzionale, senza effetti speciali o elementi vistosi. La sua principale caratteristica è quella di facilitare l'uso quotidiano, offrendo funzionalità chiare e intuitive. Il dispositivo è stato progettato per essere pratico e facilmente accessibile, senza rinunciare alle caratteristiche tecniche essenziali per l’uso quotidiano.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci sono smartwatch che fanno bene il loro lavoro, e poi ci sono quelli che diventano un accessorio necessario da cui fai fatica a separarti. Xiaomi Watch 5 appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Lo abbiamo provato per diversi giorni, tra lavoro, allenamenti e momenti di pausa, e la sensazione è stata chiara fin da subito: con Watch 5 tutto è più facile e naturale. L’assistente che ti aiuta davvero senza mai tirare fuori il telefono. La prima cosa che colpisce è l’integrazione con Wear OS 6 e, soprattutto, con Google Gemini. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Xiaomi Watch 5 non cerca di stupire con effetti speciali, ma rende tutto più facile e naturale

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