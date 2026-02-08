Il Lecce ottiene una vittoria fondamentale contro l’Udinese con un gol al 90’ di una punizione del gambiano. La squadra di casa si impone 2-1, portando a casa tre punti che valgono molto in chiave salvezza. La partita si è acceso negli ultimi minuti, quando la banda ha fatto esplodere il Via del Mare con il gol decisivo. Ora il Lecce guarda avanti con più fiducia.

Una splendida punizione del gambiano permette ai salentini di conquistare 3 punti fondamentali in chiave salvezza LECCE - Vittoria pesantissima in chiave salvezza per il Lecce che tra le mura amiche batte 2-1 l'Udinese. I ragazzi di Di Francesco la conquistano in extremis, staccando così di tre punti la Fiorentina terzultima. Dopo l'iniziale vantaggio di Gandelman e il pari di Solet su rigore, al 90' Banda realizza il gol vittoria su calcio di punizione. In generale, non una bella partita, visti i tanti errori tecnici. Il Lecce, però, è stata la squadra che ci ha creduto di più e ha legittimato la vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Banda fa esplodere il Via del Mare al 90°, Lecce batte 2-1 Udinese

La partita tra Lecce e Udinese si conclude con un 2-1 per i padroni di casa.

I tifosi del Lecce hanno vissuto una serata da sogno: Banda ha segnato il gol decisivo che ha portato il Via del Mare in festa.

