Il primo appuntamento di Lance Stroll nel GT World Challenge Europe si è concluso con un ritiro durante la gara di sei ore a Paul Ricard. La vettura numero 18, guidata dalla squadra Comtoyou Racing, ha avuto problemi al cambio e ha dovuto abbandonare la corsa poco prima della conclusione. Stroll ha mostrato velocità, ma i problemi meccanici hanno impedito di terminare la gara.

Il debutto di Lance Stroll nel mondo del GT World Challenge Europe si è concluso in modo amaro a Paul Ricard, con la vettura numero 18 della Comtoyou Racing che ha dovuto ritirare poco prima della fine della gara da sei ore. Nonostante un ritmo competitivo mostrato dal pilota Aston Martin nella fase finale, una serie di problemi tecnici e sfortunati intoppi durante il percorso hanno relegato l’equipaggio alla 48esima posizione. Analisi tecnica di un esordio tra prestazioni pure e guasti meccanici. Se si analizzano i dati emersi durante la competizione francese, emerge un contrasto netto tra la velocità pura del pilota e l’affidabilità del pacchetto tecnico messo in campo dalla Comtoyou Racing.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debutto amaro per Lance Stroll: velocità pura e guasti al cambio

GTWC Europe, Lance Stroll presente alla 1000km Paul RicardLance Stroll correrà la 1000km del Paul Ricard, prima prova del GT World Challenge Europe Powered by AWS, in programma sabato 11 aprile.

Fernando Alonso fermo nella FP1, tre giri per Lance Stroll: disastro Aston Martin a MelbourneEra stato ampiamente annunciato, ma vederlo effettivamente messo in pratica è quanto mai allarmante e scioccante.