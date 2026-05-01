Pierpaolo Spollon, attore noto per il suo lavoro, evita di condividere dettagli sulla sua vita privata sui social media. Non pubblica né foto né informazioni sulla fidanzata Angela, conosciuta fin dal liceo, né sui due figli. La sua presenza online si concentra esclusivamente sulla carriera, mantenendo un riserbo totale sulla sfera familiare.

Pierpaolo Spollon è molto restio a raccontarsi davanti alle telecamere e sui social media, dove non scrive, né mostra niente che abbia a che fare con la relazione tra lui e la fidanzata Angela o il rapporto con i suoi due figli. L’attore conta oltre 450mila follower su Instagram e lì pubblica solo post inerenti al suo lavoro di interprete senza mai lasciare spazio a eventi più intimi, personali. Anche nel corso di una precedente ospitata da Francesca Fialdini a Da noi. A ruota libera, l’attore non si era sbilanciato molto riguardo alla sfera sentimentale, ammettendo solo di innamorarsi “ molto facilmente, ma di tutto “. Solo una cosa sembra...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pierpaolo Spollon, chi sono la fidanzata Angela (conosciuta ai tempi del liceo) e i due figli

Notizie correlate

Chi è Angela, la misteriosa fidanzata di Pierpaolo Spollon (e madre dei due figli)Angela è la fidanzata di Pierpaolo Spollon, alla quale l’attore è legato da una lunghissima relazione, nata quando entrambi frequentavano lo stesso...

Pierpaolo Spollon chi è, il conduttore del Concertone del Primo Maggio a Roma(Adnkronos) – Pierpaolo Spollon è uno dei conduttori del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Che scuola ha fatto Pierpaolo Spollon e che titolo di studio ha; Pierpaolo Spollon, la gavetta da cameriere, la moglie conosciuta a scuola, la paternità inventata: Avevo mio figlio in braccio, ho...; Dove vive Pierpaolo Spollon? Casa e città dell’attore; Concerto del Primo Maggio: chi sono i presentatori.

Pierpaolo Spollon, chi è: il successo con le fiction tv | Vivo con la sindrome dell’impostorePierpaolo Spollon, chi è l'attore: il successo con le serie tv che lo hanno consacrato. Ma lui racconta: Complimenti? Non ci credo mai ... ilsussidiario.net

Pierpaolo Spollon chi è, il conduttore del Concertone del Primo Maggio a RomaPierpaolo Spollon chi è, il conduttore del Concertone del Primo Maggio a Roma(Adnkronos) – Pierpaolo Spollon è uno dei conduttori del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in Piazza San Giovan ... sulpanaro.net

Big Mama colpisce distrattamente Pierpaolo Spollon Un momento divertente e scatta subito la battuta - facebook.com facebook

Un Primo Maggio per il lavoro dignitoso. Ecco cosa pensano le artiste e gli artisti al concerto del Primo Maggio sulle generazioni future. Pierpaolo Spollon “Il futuro si costruisce e quest’anno il Primo Maggio fa una cosa meravigliosa: parla di futuro, di intelli x.com