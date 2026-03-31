Guardateli si nota benissimo Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin visti così | la foto

Durante l’ultima puntata di Verissimo, mentre la conduttrice era assente in studio, sono state diffuse alcune immagini che ritraggono Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Le foto mostrano chiaramente i due, senza che siano presenti sul set in quel momento. La puntata è proseguita con altri interventi, mentre le immagini di Berlusconi e Toffanin sono state condivise sui social.

Mentre su Verissimo scorreva l’ultima puntata in studio, la sua padrona di casa non era davanti alle telecamere. Silvia Toffanin ha scelto infatti di allontanarsi dai riflettori per concedersi un fine settimana lontano dal lavoro, accanto al compagno Pier Silvio Berlusconi. La destinazione è una di quelle che raccontano molto più di mille parole: Portofino, rifugio discreto e ormai simbolico per la coppia. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, come prevedibile da parte di due personaggi che hanno sempre fatto della riservatezza una cifra distintiva. A parlare, invece, sono state alcune immagini catturate da chi si trovava lì per caso: i due seduti al bar, sotto il sole, immersi in una quotidianità semplice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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