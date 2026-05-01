Picchiato dal collega di lavoro mentre si trova in piazza 20enne trasportato in ospedale

Nella serata di ieri, in piazza Kennedy ad Ancona, un giovane di 20 anni di origine afgana è stato colpito al volto con pugni da un collega di lavoro. L'aggressione si è verificata pubblicamente, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale. La polizia sta indagando sull'accaduto per chiarire i motivi dell'episodio.

ANCONA - Aggressione nella serata di ieri in piazza Kennedy. Un 20enne di origine afgana è stato colpito con pugni al volto da un collega di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla di Ancona insieme alla polizia locale. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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