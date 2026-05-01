’Piacere Mario anzi Mariolino’ Esce il libro di Berti

È stata presentata nel centro sociale Coop una nuova pubblicazione intitolata “Piacere Mario, anzi Mariolino”, scritta da Mario Berti con la collaborazione di Alessandra Bruscagli. La cerimonia si è svolta alla presenza della sindaca facente funzione e del rappresentante della regione. La presentazione si è tenuta in una saletta del centro, con partecipanti che hanno assistito all’evento.

Nella saletta Soci Coop del Centro Sesto, alla presenza della sindaca facente funzioni Claudia Pecchioli e del governatore Giani, si è svolta la presentazione di ‘Piacere Mario, anzi Mariolino’, il libro scritto da Mario Berti, insieme ad Alessandra Bruscagli. Un’autobiografia che, oltre a raccontare la vita di Mariolino, dai tanti mestieri prima di diventare commerciante ai legami familiari, vuole ripercorrere il cambiamento di Sesto nel corso del tempo. E, così, pagina dopo pagina, si passa dalla Sesto contadina agli anni di gloria della fabbrica Ginori per arrivare ai giorni attuali e alle tante iniziative organizzate dallo stesso Berti per non dimenticare le radici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Piacere Mario anzi Mariolino’. Esce il libro di Berti Notizie correlate Magazzini Musicali: esce “Male Male Molto Male… Anzi, Malissimo”I Magazzini Musicali tornano con un nuovo capitolo del loro universo narrativo: “Male Male Molto Male… Anzi, Malissimo”, singolo che riparte da dove... Leggi anche: Vi racconto “Il Vaticano e l’Intelligence”. Il libro a cura di Mario Caligiuri Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: ’Piacere Mario, anzi Mariolino’, giovedì 30 la presentazione; ’Piacere Mario anzi Mariolino’. Esce il libro di Berti; le notizie di giovedì 30 aprile - TuttoSesto - Sesto Fiorentino e Calenzano a portata di clic; Sesto Fiorentino e Calenzano sui giornali. ’Piacere Mario, anzi Mariolino’, domani la presentazioneNon un semplice viaggio nella vita di un uomo ma una full immersion nella storia e trasformazione della comunità di Sesto Fiorentino. Ecco ‘Piacere Mario, anzi Mariolino’, il libro scritto da Mario Be ... lanazione.it Venerdì 24 aprile, durante la nostra riunione ordinaria, abbiamo avuto il piacere di ospitare Ugo Lorenzo Loi e Mario Cocco, due soci del nostro Rotary padrino. È stata un’occasione preziosa di confronto, ricca di consigli e spunti che porteremo con noi nella p - facebook.com facebook È sempre un piacere aprire le porte del Parlamento europeo ai nostri territori x.com