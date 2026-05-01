Il portiere della Juventus sta considerando un possibile trasferimento e il suo procuratore ha iniziato a raccogliere offerte per la prossima stagione. La società non ha ancora preso una decisione definitiva, ma si parla di una possibile cessione. Mattia, attualmente in rosa, ha espresso interesse per un futuro diverso da Torino. La situazione resta aperta e viene monitorata da vicino nelle prossime settimane.

Perin Juve, il portiere riflette sul futuro lontano da Torino, mentre il procuratore inizia ad ascoltare le offerte in vista della prossima stagione. La situazione attuale spinge Mattia Perin a riflessioni profonde sul proprio percorso. Il portiere sta valutando seriamente l’ipotesi di un futuro lontano dalla Continassa. L’intenzione principale è quella di concludere la propria carriera ricoprendo un ruolo di primissimo piano, scendendo in campo con grande regolarità. Lo riporta Tuttosport. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Per soddisfare tale desiderio sportivo, una cessione appare come lo scenario più probabile. Il procuratore, Alessandro Lucci, si è già attivato ed ha iniziato a registrare le prime manifestazioni di interesse.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin Juve, si valuta la cessione: Mattia ha questa priorità per il futuro

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