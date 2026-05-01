, 1 maggio. Perché Dalla strada al palco Special 2026 non va in onda oggi, 1 maggio 2026, in prima serata su Rai 1? Il programma ideato da Carlo Conti va in onda di solito nel venerdì sera di Rai 1, registrando sempre ottimi ascolti. Questa sera però lo show con protagonisti gli artisti di strada non è in onda. Qual è il motivo? La spiegazione è semplice. Questa sera Rai 3 trasmette in diretta l’attesissimo concertone del Primo maggio da piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Un evento musicale di grande successo che attira sempre grande pubblico. La Rai quindi ha deciso di evitare di farsi concorrenza interna e ha quindi deciso di spostare Dalla strada al palco, per evitare la sovrapposizione con il concerto del primo maggio.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Perché Dalla strada al palco Special 2026 non va in onda questa sera: il motivo

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