Per il futuro rettore la sfida di nuovi traguardi

È iniziata la fase di elezione del nuovo rettore dell’ateneo. Il professor Giuseppe Travaglini, direttore del Dipartimento di Economia, Società e Politica e membro della Consulta dell’Anvur, ha commentato la situazione, sottolineando che il futuro rettore dovrà affrontare una sfida tra mantenere la continuità e raggiungere nuovi obiettivi. La discussione coinvolge diverse figure accademiche e si concentra sulle priorità e le strategie per il prossimo mandato.

"Il futuro rettore si troverà di fronte una sfida tra continuità e nuovi traguardi". Si è ormai aperta la stagione per l’elezione del nuovo rettore, e sul tema interviene il professor Giuseppe Travaglini, direttore del Dipartimento di Economia Società e Politica e membro della Consulta dell’Anvur. "Le votazioni si terranno con ogni probabilità in autunno, ma iniziano a prendere forma le prime indiscrezioni tra alcuni profili dell’Ateneo. È lì, tra circa ottocento aventi diritto al voto che si giocherà la partita da cui uscirà la prossima guida dell’università – osserva Travaglini –; a questo dibattito interno se ne affianca però un altro: quello esterno, della città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Per il futuro rettore la sfida di nuovi traguardi" Notizie correlate Basilicata, il plasma vola: record di donazioni e nuovi traguardiL’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, si è recato a Pisticci per partecipare all’assemblea regionale dell’Avis Basilicata, un incontro... Reggina, tra traguardi sportivi e dossier giudiziari: la sfida? Cosa sapere La Reggina di Alfio Torrisi affronta il Sambiase dopo il risultato ottenuto a Milazzo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Per il futuro rettore la sfida di nuovi traguardi; Federico II, al voto per il nuovo rettore. Sul sito web la sezione sulle elezioni; Università Ca’ Foscari: i 5 candidati alla guida dell’ateneo; Dieci anni di rettorato: intervista al Magnifico Rettore Enzo Siviero. Per il futuro rettore la sfida di nuovi traguardiIl prof Giuseppe Travaglini, direttore del Dipartimento di economia società e politica, interviene sui prossimi scenari dell’Ateneo ... ilrestodelcarlino.it Federico II, al voto per il nuovo rettore. Sul sito web la sezione sulle elezioniInformazioni complete e tempestive. E massima trasparenza. Sono le due cifre del sigillo che la Federico II, con il rettore Matteo Lorito e il direttore generale Alessandro Buttà, pone sull’elezione d ... napoli.repubblica.it Il futuro universitario di #Gorizia: il Rettore Angelo Montanari incontra il sindaco Rodolfo Ziberna Si guarda al rafforzamento dell'offerta grazie a nuovi percorsi dedicati al marketing, alta formazione e un centro studi sulla Guerra fredda. bit.ly/IncontroGoriz x.com Its Academy Tagss. Daria Novo · Mystic Woods And Winds. Costruire alleanze X un FUTURO @unissgram / @itsacademytagss Convegno 27 aprile 2026 presso dipartimento di agraria @dipartimentodiagraria Parlano: Vescovo Don Francesco Soddu Rettore - facebook.com facebook