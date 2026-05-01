Penna Sant’Andrea | conti in ordine e riserve in crescita nel 2025

Il Consiglio comunale di Penna Sant’Andrea ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025 il 29 aprile. I conti sono in ordine e le riserve del bilancio sono in aumento rispetto all’anno precedente. La delibera riguarda le entrate e le uscite del municipio, con un focus sui risultati finanziari raggiunti alla fine del primo trimestre. La decisione è stata presa durante la seduta consiliare tenutasi in quella data.

? Cosa sapere Il Consiglio di Penna Sant'Andrea approva il Rendiconto di Gestione 2025 il 29 aprile.. Il risanamento finanziario permette la riorganizzazione del mercato settimanale in Piazza IV Novembre.. Il Consiglio Comunale di Penna Sant’Andrea ha dato il via libera al Rendiconto di Gestione 2025 durante la seduta del 29 aprile, delineando un quadro di ritrovata stabilità finanziaria per l’amministrazione locale. I numeri che emergono dal documento contabile approvato riflettono una gestione che ha saputo invertire la rotta rispetto alle difficoltà degli anni passati. Si registra infatti un avanzamento significativo delle risorse disponibili in cassa e un saldo amministrativo che mostra segni di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Penna Sant’Andrea: conti in ordine e riserve in crescita nel 2025 Notizie correlate Rendiconto 2025 della Provincia, opposizioni contro: "Conti in ordine ma manca incisività"I consiglieri provinciali Stefano Campisi e Flavio Mauro (Fratelli d’Italia) e Leonardo Bindi e Veronica Pontis (Lega) hanno espresso voto contrario...