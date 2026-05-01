Pellegrino è Santo Forlì in festa

A Forlì, si celebra la figura di San Pellegrino Laziosi, con eventi che richiamano l’attenzione sulla sua canonizzazione avvenuta nel 1726. Nel 1930, un sacerdote ha scritto un capitolo dedicato alla vita del santo, descrivendo in modo dettagliato il processo di canonizzazione e la reazione della comunità locale. La città si prepara a ricordare la figura religiosa, mantenendo vivo il legame con il santo attraverso celebrazioni e riflessioni.

Nel capitolo dedicato alla “voce della Chiesa” della vita di San Pellegrino Laziosi, padre Armadori, nel 1930, offre una ricostruzione precisa non solo della canonizzazione del 1726, ma anche della sua immediata ricezione a Forlì. Il racconto, fondato su cronache dell’Ordine dei Servi di Maria e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "San Pellegrino, l'unico santo riconosciuto di Forlì. Protettore dei malati, a lui il popolo forlivese è affezionato"Sarà un anno di giubileo e di indulgenza a Forlì, quello che partirà il 1 maggio, festa di San Pellegrino. Forlì si stringe attorno a San Pellegrino: tra fede antica e il profumo dei cedriForlì si prepara a vivere uno dei momenti più profondi della sua identità collettiva: la solennità di San Pellegrino Laziosi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giubileo per i 300 anni della canonizzazione di San Pellegrino: previsto l'arrivo di migliaia di devoti a Forlì; FORLI': Indagine scientifica sul corpo di San Pellegrino | FOTO; San Pellegrino. S’apre il 300° anniversario; Forlì, la Tac al corpo di San Pellegrino Laziosi svela i misteri della sua cancrena alla gamba: Morto 681 anni fa, per i fedeli non si sedeva e non si distendeva mai. Forlì, la Tac al corpo di San Pellegrino Laziosi svela i misteri della sua cancrena alla gamba: «Morto 681 anni fa, per i fedeli non si sedeva e non si distendeva mai»Morto a 63 anni, il corpo del copatrono è da sempre conservato all’interno della Chiesa dei Servi di Maria nella città romagnola a lui intitolata: è stato traslato all’ospedale Morgagni Pierantoni di ... corrieredibologna.corriere.it Forlì. Ricoverato San Pellegrino, la scienza svela nuovi dettagliNel quadro delle celebrazioni per il Giubileo dei 300 anni dalla canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, prende forma anche un articolato percorso ... corriereromagna.it PELLEGRINO SFIDA L'INTER - facebook.com facebook Parma, Pellegrino: “Sfidare Lautaro sarà bellissimo. Siamo salvi ma vogliamo…” x.com