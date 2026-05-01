Pegli commercianti e volontari | nasce il progetto per il verde urbano

A Pegli, commercianti e volontari del Comitato Pegli Bene Comune si sono uniti per prendersi cura delle aiuole di via Martiri della Libertà, dando vita a un nuovo progetto dedicato al verde urbano. Il gruppo ha iniziato a curare e mantenere le aree verdi lungo la strada, coinvolgendo attivamente la comunità locale. Questa iniziativa mira a migliorare l’aspetto del quartiere attraverso l’impegno diretto dei cittadini.

? Cosa sapere Commercianti e volontari del Comitato Pegli Bene Comune curano le aiuole di via Martiri della Libertà.. L'iniziativa mira a migliorare il decoro urbano e contrastare i mutamenti climatici nel quartiere.. A Pegli, tra i vialetti di via Martiri della Libertà e il percorso che costeggia il mare, commercianti e volontari hanno preso in carico la cura delle aiuole per trasformare il decoro urbano del quartiere. L’iniziativa, che vede protagonisti attori economici locali e cittadini impegnati nel sociale, mira a restituire bellezza a spazi verdi che prima apparivano trascurati. Il progetto non si limita alla semplice estetica, ma nasce dalla volontà di valorizzare una delle zone più rigogliose della città, affrontando con pragmatismo anche le sfide poste dai mutamenti climatici attraverso la gestione diretta del verde urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pegli, commercianti e volontari: nasce il progetto per il verde urbano Notizie correlate Nasce a Palermo "Pisolineria Librizzi": il progetto artistico che trasforma il pisolino in un servizio urbanoAlla Galleria Rollò prende vita l’idea dell’artista Pietro Librizzi: uno spazio temporaneo per riposare in città e riflettere sui ritmi dell’... Leggi anche: Verde urbano: al via il primo ciclo di sfalci Aggiornamenti e contenuti dedicati Pegli, aiuole curate dai commercianti: il quartiere fa squadra per il verdeAlcuni commercianti hanno adottato fioriere e spazi verdi, occupandosi della loro manutenzione insieme a volontari ed esperti giardinieri ... telenord.it A Pegli i volontari puliscono il parco scordato da AsterGli «amici dei musei e delle ville» presentano il piano per rimettere a nuovo la struttura ma lamentano: «Il Comune non ci dà neppure le pale» C'era una volta un parco pubblico ricco di lecci, pini ... ilgiornale.it