Si chiama fondo " Oftal Vigevano - Solidarietà " ed è il 21° aperto alla Fondazione della Comunità della provincia di Pavia da quando è nata. A istituirlo, dietro la spinta del vescovo Maurizio Gervasoni, e con una dotazione iniziale di 5mila euro, sono stati la diocesi di Vigevano e l’Associazione Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes cioè l’ Oftal diocesana. Lo scopo è di sostenere attività di carattere sociale, assistenziale e spirituale a favore di persone fragili e ammalate e iniziative di promozione del volontariato realizzate dalla stessa diocesi e dall’Oftal, anche in partenariato con gli altri enti ecclesiastici presenti sul territorio e le associazioni di volontariato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Patto Diocesi-Oftal. Fondo di solidarietà sostiene l’assistenza

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