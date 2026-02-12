Ferrara si mobilita | Love Walk sostiene l’assistenza oncologica e le famiglie fondi per Ado

Ferrara si prepara a una domenica speciale. La nona edizione della ‘Love Walk’ si terrà il 15 febbraio, in occasione di San Valentino. Centinaia di persone si metteranno in cammino per sostenere l’assistenza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. L’evento, promosso dalla Fondazione Ado, ha l’obiettivo di raccogliere fondi utili a migliorare i servizi e offrire un aiuto concreto a chi sta affrontando una battaglia difficile. La città si mobilita, unendo persone di tutte le età in un gesto di solidarietà.

Ferrara in Cammino per la Solidarietà: La ‘Love Walk’ Sostiene l’Assistenza Oncologica. Domenica 15 febbraio, Ferrara si prepara a un San Valentino all’insegna della solidarietà con la nona edizione della ‘Love Walk’, un evento promosso dalla Fondazione Ado per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. La manifestazione, con partenza dal Castello Estense, mira a garantire servizi gratuiti di assistenza, dall’accoglienza in hospice al supporto psicologico. Un’Edizione Ricca di Significato. La ‘Love Walk’ è diventata un appuntamento annuale per la comunità ferrarese, un momento di aggregazione che unisce l’amore per il prossimo all’impegno per la salute.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ferrara Cammino Love Lodi: nel centro storico il commercio si sostiene con il Cuore Questa mattina al Broletto di Lodi è stato presentato il progetto “Love Lodi 2026”. Nutrizione oncologica: FAVO sostiene gli emendamenti chiave a favore dei pazienti Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Cacciatoridipelletattoostudio. . LOVE ANIME Our favourite Walk in Tattoo of the day ( 90€/50 min, 1,80€ al minuto) Thanks for your trust ! --- CACCIATORI DI PELLE Genuine Walk In tattoo & piercing Studio, Entri e ti ta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.